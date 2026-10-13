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Magri (Eicma): “”Eicma non più solo esposizione ma vero e proprio evento””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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“Non siamo più semplicemente un’esposizione, ma un evento che offre molte ragioni per essere presenti. Credo che la mostra delle MotoGP sia un unicum veramente importante per il quale c’è, anche da parte di noi organizzatori, un fermento incredibile. Stiamo recuperando moto in tutta Europa, da collezioni e da costruttori”. Lo afferma Paolo Magri, amministratore delegato Eicma, oggi a Milano alla conferenza stampa di presentazione di Eicma 2026, in programma dal 3 all’8 novembre a Rho Fiera.

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