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Magri (Eicma): “Cultura del lavoro porta manifestazione a migliorare e crescere”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “L’impegno della squadra è forte dodici mesi all’anno, non ci crederete ma già il giorno successivo alla fine di un’edizione cominciamo a lavorare alla successiva. È la cultura del lavoro che porta a continuare a migliorare e a crescere. Siamo molto contenti dello spirito di squadra che ci pervade”. Lo ha detto Paolo Magri, amministratore delegato Eicma, partecipando oggi a Palazzo Lombardia a Milano alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 della manifestazione, in programma dal 3 all’8 novembre a Rho Fiera.  

“Non siamo più semplicemente un’esposizione, ma un evento che offre molte ragioni per essere presenti – aggiunge – Credo che la mostra delle MotoGP sia un unicum veramente importante per il quale c’è, anche da parte di noi organizzatori, un fermento incredibile. Stiamo recuperando moto in tutta Europa, da collezioni e da costruttori. Sarà una cosa veramente importante”. 

Nel padiglione 22 sarà infatti presente per la prima volta una mostra inedita e internazionale dedicata alla massima categoria motociclistica, intitolata Speed Legends, nata nell’ambito della partnership Eicma.Shift Up con MotoGp e con il patrocinio della Federazione Internazionale di Motociclismo. 

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