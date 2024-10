MagicLand: dove l’apprendimento diventa un’avventura indimenticabile

Il Parco il 28 settembre ha ospitato un importante evento: l’open day dedicato alla presentazione dei progetti didattici per il 2025. Vi hanno partecipato Sindaci, Vicesindaci, Assessori all’Istruzione e docenti provenienti da tutta Italia ai quali sono state illustrate le iniziative educative riservate alle scuole di ogni ordine e grado.

Gli School Days si terranno il 21 maggio e il 5 giugno 2025: il Parco si trasformerà in una gigantesca aula all’aperto, offrendo agli studenti un’esperienza educativa unica e coinvolgente. Nell’anno del Giubileo la sfida di MagicLand sarà offrire contenuti importanti ed attuali come Sicurezza e Ambiente.

Un’esperienza di apprendimento innovativa

Grazie alla collaborazione con diverse Forze dell’Ordine, con esperti di educazione ambientale e altre istituzioni, MagicLand offrirà un programma ricco e variegato, che spazia dalla prevenzione del bullismo alla sicurezza stradale, dall’educazione ambientale alla conoscenza delle istituzioni. Attraverso laboratori interattivi, dimostrazioni pratiche e spettacoli coinvolgenti, gli studenti potranno acquisire conoscenze fondamentali in modo divertente e memorabile.

Le Forze dell’Ordine e la sicurezza

Uno degli aspetti più rilevanti degli School Days sarà la partecipazione delle Forze dell’Ordine, che contribuiranno alla realizzazione di gran parte dei contenuti formativi. In particolare:

– Polizia di Stato: con un progetto sulla sicurezza stradale rivolto a Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie; saranno analizzate le principali cause degli incidenti stradali, tra cui distrazioni, alcol, droga e eccesso di velocità.

– La Questura di Roma, attraverso il Commissariato di P.S. di Colleferro, lancerà le campagne rivolte a Scuole Primarie e Secondarie Questo non è amore ed Educazione ai Sentimenti per sensibilizzare i ragazzi sui primi segnali di violenza nelle relazioni. Affronterà inoltre temi importanti come bullismo e cyberbullismo, offrendo indicazioni su come prevenire e combattere questi fenomeni, che affliggono sempre più i giovani.

– Guardia di Finanza: la Polizia Economico-Finanziaria illustrerà alle Scuole Primarie e Secondarie il suo impegno nel contrastare l’evasione e le frodi fiscali, e sensibilizzerà i giovani sull’importanza del rispetto delle leggi in ambito economico.

– L’Arma dei Carabinieri, attraverso il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, proporrà diversi progetti educativi per Scuole Secondarie volti a promuovere la cultura della legalità, tra cui il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, e il progetto Scena del crimine, che mostrerà ai ragazzi come avvengono i rilievi tecnico-scientifici. Altri temi trattati includeranno l’uso di alcol e droga, nonché le frodi alimentari (con il contributo dei NAS Carabinieri Roma).

– Polizia Locale: si concentrerà soprattutto su attività pratiche inerenti la sicurezza stradale con progetti rivolti a Scuole Primarie e Secondarie

– Guardia Costiera: in occasione del 160° anniversario, la Guardia Costiera offrirà attività coinvolgenti adatte a tutti come la proiezione di video operativi, l’utilizzo di un robot sottomarino per il recupero di oggetti dai fondali e dimostrazioni con moto d’acqua nel lago centrale di MagicLand.

Educazione ambientale e divulgazione scientifica

MagicLand non si limita alla sicurezza, ma abbraccia anche l’educazione ambientale e la scienza grazie alla collaborazione con partner di rilievo, ovvero:

– G.Eco, società specializzata nell’educazione ambientale, che fornirà contenuti su ecologia, biologia e sostenibilità, sensibilizzando gli studenti verso comportamenti responsabili per il rispetto dell’ambiente;

– Space 42, una società che si occupa di divulgazione scientifica a livello internazionale dalla terra allo spazio.

Attività ludico-didattiche

Il Parco offrirà anche attività educative per i più piccoli con:

– La Federazione Motociclistica Italiana che proporrà il progetto Piccole ruote crescono (rivolto alla Scuola dell’Infanzia e a quella Primaria), con una parte teorica ed una pratica in bicicletta, per imparare a vivere la strada in modo consapevole e sicuro;

Il Regno di Babbo Natale proporrà l’Elfabeto, un’iniziativa pensata per la Scuola dell’Infanzia e Primaria di I Livello che unirà gioco e apprendimento in un contesto magico e fantastico.

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo allestirà un grande parco, “Pompieropoli”, adatto a Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado, che prevede un percorso pratico con l’attraversamento di un tunnel, di un ponte tibetano e, ancora, la Teleferica con un percorso su cavi agganciati a funi di discesa

I benefici dell’apprendimento esperienziale

L’iniziativa School Days si basa sull’apprendimento esperienziale, un metodo didattico che favorisce l’acquisizione di conoscenze e competenze attraverso l’esperienza diretta. Partecipando alle attività proposte, gli studenti avranno l’opportunità di:

– Apprendere divertendosi, combinando teoria e pratica;

– Sviluppare competenze trasversali quali collaborazione, problem solving, creatività;

– Approfondire tematiche di cittadinanza attiva, come la legalità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale, diventando così cittadini più consapevoli e responsabili.

MagicLand in numeri

MagicLand è il parco divertimenti più visitato del Centro-Sud Italia, con oltre 1 milione di visitatori all’anno e un’area di 600.000 mq. Offre 39 attrazioni, 5 teatri, 14 spettacoli live e 19 punti ristoro, oltre a numerosi shop di merchandising. Con 4.000 posti auto e 100 posti bus, il Parco è in grado di accogliere grandi flussi di visitatori, rendendolo un luogo ideale per eventi educativi di larga scala come gli School Days.

Per prenotare scrivere a scuola@magicland.it.

Tariffa di 10€ a studente, attrazioni e progetti didattici inclusi. Docenti gratis.

Supplemento di 2€ per la proiezione a Cosmo Academy Planetarium.