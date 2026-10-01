Maddalena Corvaglia, il ricordo degli anni con Elisabetta Canalis: “Eravamo due disastri”

(Adnkronos) – “Io so che lei mi vuole bene, e io altrettanto”. Maddalena Corvaglia, ospite oggi a ‘La volta buona’, prova così a spegnere il gossip sul rapporto con Elisabetta Canalis. Le due ex veline di ‘Striscia la Notizia’, per anni grandi amiche inseparabili, da tempo hanno preso strade diverse senza mai svelare il motivo dell’allontanamento.

Parlando della loro esperienza a ‘Striscia la Notizia’, Corvaglia ha ricordato con affetto quegli anni: “In realtà io ed Elisabetta eravamo due disastri. Non eravamo bravissime a ballare, eravamo buffe. La gente è cresciuta con noi”. A distanza di anni, ha aggiunto, “siamo rimaste una coppia nell’immaginario comune. Abbiamo condiviso momenti importanti di televisione, tante cose insieme. Siamo state complici. L’affetto rimane”.

E sui motivi che hanno portato al loro allontanamento, Corvaglia non entra nei dettagli: “Alla fine non è importante. Rispondere ai motivi della rottura non fa altro che infangare tutto quello che c’è stato prima”. E ribadisce: “Io so che lei mi vuole bene, io le voglio bene. Faccio sempre il tifo per lei quando so dei suoi nuovi appuntamenti televisivi”.

Parole che sembrano fare eco a quelle pronunciate da Elisabetta Canalis ospite lo scorso sabato a ‘Verissimo’: “Non è successo niente di quello che si scrive sui giornali. La verità è molto più semplice”. La showgirl aveva poi aggiunto: “Non penso di doverle recriminare niente e lei non penso proprio che debba recriminare niente a me”.

Anche Canalis aveva aggiunto di sostenere la collega in silenzio: “Quando vedo che le capita qualcosa di bello a livello personale o lavorativo, sono strafelice per lei”.

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