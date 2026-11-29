UDINE (ITALPRESS) – E l’Udinese a vincere la sfida salvezza contro la Fiorentina abbandonando così l’ultimo posto in classifica e raggiungendo proprio i toscani a quota nove punti. La vittoria viene costruita in un primo tempo di costante marca bianconera. La squadra di Zanetti dimostra fin da subito maggior voglia di conquistare i tre punti, con aggressività e buone giocate con la palla fra i piedi che vedono Lovric e Zaniolo sugli scudi. Proprio dall’asse fra i due arriva il vantaggio dopo appena 9 minuti: palla dell’ex Roma per l’inserimento di Lovric che anticipa la difesa viola, il pallone bacia la parte bassa della traversa e la base del palo e si insacca per il ritorno al gol dello sloveno dopo un anno e nove mesi. La reazione ospite è a dir poco timida, con la sola conclusione imprecisa di Pellegrino che tenta di impensierire, senza riuscirci, un inoperoso Okoye. Giornata molto più complicata per il collega portiere avversario che neutralizza gli attacchi di casa, in particolare le conclusioni di Ekkelenkamp, Zaniolo e Karlstrom, con il palo che lo grazia sul colpo di testa di Abankwah. La difesa della Fiorentina sbanda a più riprese, con i problemi per Vanoli che aumentano ulteriormente all’ultimo minuto del primo tempo, quando lo stesso De Gea si infortuna ad un polpaccio nell’ultimo intervento decisivo, con Christensten chiamato in fretta e furia dalla panchina per sostituirlo. Nella ripresa lo stesso allenatore prova a cambiare qualcosa, con gli inserimenti di Gonçalves e Valdepenas per i deludenti Brescianini e Joao Mario. I suoi ragazzi alzano il baricentro nel tentativo di mettere pressione alla difesa friulana che appare però attenta e ben organizzata. Il tecnico ospite tenta il tutto per tutto con l’ex Beto, cercando di rendere produttivo il possesso palla, aumentando il peso offensivo, dall’altro lato Zanetti inserisce Bayo proprio con l’idea di neutralizzare la supremazia territoriale avversaria alzando il baricentro dei suoi. Alla mezz’ora raddoppio casalingo con Solet che calcia sul palo, la palla sbatte sul portiere Christensen e carambola in rete, ma l’arbitro La Penna annulla per fuorigioco di Kabasele sul tiro del collega di difesa. L’ultimo pericolo è al primo minuto di recupero con Gonçalves, che va al tiro dal limite con Okoye che manda la palla sul palo salvando l’Udinese, che festeggia il pubblico di casa alla vigilia dei 130 anni di storia del club. Testa bassa, invece, dei calciatori di Vanoli sotto la curva.

– Foto Image –

(ITALPRESS).