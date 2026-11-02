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Lucca Comics & Games, Paolo Barbieri: con “Il Quinto” la sensibilizzazione parla a tutte le

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Novembre 2026
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“Il fumetto è sempre stato un medium che parla alla generazione, ai ragazzi, agli adulti, agli anziani anche”. Paolo Barbieri, autore e illustratore, sottolinea la capacità dei comics di rivolgersi a un pubblico trasversale. Una possibilità sfruttata dal progetto “Il Quinto”, realizzato per affrontare il tema dell’Hpv con un linguaggio accessibile. Attraverso le immagini e una narrazione capace di affrontare anche argomenti delicati in maniera diretta, il fumetto può contribuire a diffondere informazioni e sensibilizzare persone di età diverse.

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