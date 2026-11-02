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Lucca Comics & Games, Emanuele Vietina: “Il Quinto” unisce fumetto e sensibilizzazione””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Novembre 2026
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“Il fumetto è uno strumento straordinario perché, come si dice, lo spazio bianco tra una vignetta e l’altra, il lettore compie un atto personale di introspezione e di autodeterminazione”. Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea e Lucca Comics & Games, evidenzia la capacità del fumetto di favorire riflessione e consapevolezza. La collaborazione con MSD Italia per “Il Quinto” si inserisce in un percorso di sensibilizzazione che la manifestazione porta avanti da oltre quindici anni. L’obiettivo è utilizzare il potere delle storie per avvicinare il pubblico a temi importanti, attraverso un’informazione che unisce divulgazione e intrattenimento

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