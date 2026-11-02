Lucca Comics & Games, Caterina Rizzo: “Il Quinto” per sensibilizzare sui rischi dell’Hpv””

“Quando parliamo di papillomavirus spesso confondiamo i piani perché, essendo un virus, pensiamo che causi una malattia infettiva; invece il papillomavirus è un virus responsabile di tumori”. Caterina Rizzo, professoressa ordinaria di Igiene e Medicina preventiva all’Università di Pisa, richiama l’attenzione sulle patologie correlate all’Hpv, che possono interessare diverse sedi del corpo. Attraverso “Il Quinto”, il progetto presentato a Lucca Comics & Games, la comunicazione scientifica incontra il fumetto per aiutare soprattutto i giovani a comprendere meglio il tema e l’importanza della prevenzione.