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Lucca Comics & Games, Caterina Rizzo: “Il Quinto” per sensibilizzare sui rischi dell’Hpv””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Novembre 2026
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“Quando parliamo di papillomavirus spesso confondiamo i piani perché, essendo un virus, pensiamo che causi una malattia infettiva; invece il papillomavirus è un virus responsabile di tumori”. Caterina Rizzo, professoressa ordinaria di Igiene e Medicina preventiva all’Università di Pisa, richiama l’attenzione sulle patologie correlate all’Hpv, che possono interessare diverse sedi del corpo. Attraverso “Il Quinto”, il progetto presentato a Lucca Comics & Games, la comunicazione scientifica incontra il fumetto per aiutare soprattutto i giovani a comprendere meglio il tema e l’importanza della prevenzione.

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