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Lucca Comics & Games, Carlo Signorelli: “Il Quinto” sostiene la sensibilizzazione sull’Hpv””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Novembre 2026
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“Lo strumento principale è un vaccino efficace che ormai si fa da diversi anni, purtroppo non a tutta la popolazione”. Carlo Signorelli, professore di Igiene all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, richiama l’attenzione sulla necessità di rafforzare le strategie di prevenzione contro l’Hpv. Signorelli sottolinea anche le differenze tra le regioni italiane e l’importanza di offrire opportunità di prevenzione in modo omogeneo. Il progetto “Il Quinto” si inserisce nel più ampio impegno di sensibilizzazione sul virus, utilizzando il fumetto per contribuire alla diffusione di informazioni corrette.

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