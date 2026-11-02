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Lucca Comics & Games, Bernard Dika: “Il Quinto” per sensibilizzare sull’Hpv, un tema che riguarda

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Novembre 2026
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“Parlare del papillomavirus significa spiegare bene, soprattutto alla mia generazione, non solo alle femmine ma anche ai maschi, come sia un virus che riguarda tutti”. Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, richiama l’importanza di diffondere una corretta conoscenza dell’Hpv. Il progetto “Il Quinto”, presentato a Lucca Comics & Games, utilizza il fumetto come nuovo strumento di comunicazione per raggiungere i giovani e promuovere la prevenzione. Dika sottolinea anche la necessità di informarsi e cogliere le opportunità di screening disponibili.

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