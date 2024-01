Lotteria Italia 2024, estrazione finale: biglietti e premi

(Adnkronos) –

Estrazione finale della Lotteria Italia 2023 oggi, domenica 6 dicembre 2024: ecco i biglietti vincenti e i premi

. Il primo premio da 5 milioni di euro va al tagliando F 306831 venduto a Milano. Il secondo premio va al tagliando M 382938 venduto a Campagna, in provincia di Salerno. Il terzo premio da 2 milioni di euro va al tagliando I 191375 venduto a Albuzzano, in provincia di Pavia. Il quarto da 1,5 milioni di euro va al tagliando C 410438 venduto a Roncadelle, in provincia di Brescia. Il quinto da un milione a Monte Colombo-Montescudo (Rimini). I premi sono in tutto 210 per oltre 17 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. Come riporta agipronews lo comunica l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Saranno 15 i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 190 di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Secondo i dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti: “E' andata molto meglio dello scorso anno”, ha detto il direttore Giochi di Adm, Mario Lollobrigida. E’ la Lombardia la grande protagonista della Lotteria Italia 2023, aggiudicandosi tre dei cinque premi maggiori. A Milano è finito il primo premio da 5 milioni di euro. La regione si è aggiudicata anche il terzo premio da 2 milioni di euro, centrato ad Albuzzano (Pavia) e il quarto, dal valore di 1,5 milioni, vinto a Roncadelle (Brescia). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

