(Adnkronos) – Lombardia e Catalogna rafforzano la propria alleanza strategica, mettendo a sistema le competenze, le capacità produttive e il potenziale di innovazione di due tra le realtà economiche e industriali più importanti d’Europa. L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, e il ministro alle Imprese e al Lavoro della Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, hanno sottoscritto oggi una dichiarazione congiunta che sancisce la volontà di consolidare ulteriormente la collaborazione tra i due territori e unire le forze rispetto ai rapporti con l’Unione europea. L’accordo, siglato a Milano in occasione del Forum Economico Catalogna, rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di avvicinamento tra le due Regioni, intensificato negli ultimi anni su impulso dell’assessore Guidesi. Al centro dell’intesa il rafforzamento della competitività dell’industria europea, il confronto sulle politiche comunitarie, la promozione di iniziative condivise e lo sviluppo di nuove opportunità di sinergie tra imprese, università, centri di ricerca e associazioni dei rispettivi territori.

“Lombardia e Catalogna sono due territori affini da un punto di vista economico e culturale che condividono una forte identità industriale e una straordinaria capacità imprenditoriale. Siamo due motori economici d’Europa e proprio per questo abbiamo la responsabilità e l’interesse di fare squadra, – ha detto Guidesi – mettendo a fattor comune esperienze, competenze e capacità di rappresentanza. In un contesto internazionale complesso, nel quale le nostre imprese devono affrontare sfide sempre più impegnative, unire le forze significa avere maggiori possibilità di incidere sulle politiche europee e di costruire risposte concrete. La Lombardia intende continuare a essere protagonista di questo percorso, nella convinzione che un’Europa industrialmente forte debba partire anche dalla collaborazione tra i suoi territori più produttivi”. Sàmper ha sottolineato che “la firma odierna consolida un rapporto istituzionale ed economico sviluppato attraverso diversi momenti di confronto”. Un passaggio significativo risale al novembre 2025 a Barcellona, quando l’assessore Guidesi e il ministro Sàmper avevano concordato di intensificare le relazioni tra i rispettivi ecosistemi industriali, individuando nella chimica uno degli ambiti prioritari di collaborazione. In quell’occasione era stata condivisa la necessità di attivare gruppi di lavoro con il coinvolgimento delle strutture tecniche dei due governi regionali, delle associazioni imprenditoriali e del mondo della ricerca e dell’innovazione, prevedendo anche incontri bilaterali periodici a Milano e Barcellona.

Il percorso è proseguito nel marzo 2026, con l’incontro a Palazzo Lombardia tra Guidesi e Sàmper che ha avuto come focus l’industria chimica, in particolare la sinergia nell’ambito dell’European Chemical Regions Network (Ecrn), la rete che riunisce le Regioni europee a forte vocazione chimica. La dichiarazione congiunta – La dichiarazione congiunta firmata oggi amplia il perimetro della collaborazione: Lombardia e Catalogna intendono mantenere un confronto costante sulle principali iniziative legislative dell’Unione europea che riguardano il futuro dell’industria, promuovendo posizioni e iniziative condivise nei confronti delle istituzioni comunitarie. Tra i temi prioritari figurano il costo dell’energia, la concorrenza internazionale, la transizione ambientale e tecnologica, la sicurezza degli approvvigionamenti e la salvaguardia delle capacità produttive e dell’occupazione. Particolare attenzione sarà riservata al settore chimico, strategico per entrambi i territori e per l’intero sistema manifatturiero europeo, anche attraverso il coordinamento delle iniziative nell’ambito dell’Ecrn e della Critical Chemicals Alliance. L’intesa guarda inoltre allo sviluppo di progetti comuni nella ricerca industriale, nella formazione e nello sviluppo delle competenze. L’obiettivo è favorire connessioni dirette tra le imprese lombarde e catalane, rafforzando le rispettive filiere e valorizzando le opportunità offerte dai programmi e dagli strumenti di finanziamento europei. Le attività saranno sviluppate anche attraverso un apposito documento tecnico di collaborazione, da definire e aggiornare congiuntamente, che consentirà di tradurre gli obiettivi condivisi in iniziative operative. Con la firma odierna Lombardia e Catalogna confermano dunque la volontà di rafforzare un’alleanza che guarda oltre i confini dei rispettivi territori: una collaborazione tra due protagonisti dell’economia europea, con l’ambizione di contribuire insieme a un’industria continentale più competitiva, innovativa e resiliente.

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