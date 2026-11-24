Un monitoraggio costante e diretto delle stazioni lombarde da parte della Polizia Locale, grazie all’accesso in tempo reale alle immagini della videosorveglianza, mira ad aumentare la sicurezza dei cittadini e degli operatori ferroviari. È l’effetto delle convenzioni siglate tra FerrovieNord, diversi Comuni lombardi, le questure e le prefetture e al centro dell’incontro con la stampa promosso a Palazzo Lombardia. Ad aver oggi già aderito all’accordo sono le Questure di Como, Monza e Varese, e dei comandi di Polizia locale di Canzo, Castano Primo, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cormano, Cusano Milanino, Locate Varesino, Mariano Comense, Seveso, Vanzaghello-Turbigo, Varedo, Varese, mentre molti altri Comuni hanno già espresso una manifestazione di interesse.