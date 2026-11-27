(Adnkronos) – “Sul gasolio agricolo siamo intervenuti in maniera molto rilevante con il credito d’imposta, prima 90 milioni, poi siamo intervenuti ulteriormente mettendo in condizione alcune regioni, alcune l’hanno fatto con bilancio proprio, altre invece chiedono di poter utilizzare i fondi del PSR. Abbiamo chiesto in Europa perché in questo caso serve l’autorizzazione europea, devo dire che c’è stata una forte apertura”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, a margine dell’Assemblea Anci, in corso a Verona.

“Molte nazioni – ha ricordato – si sono unite all’Italia in questa richiesta, quindi confidiamo che ci possa essere, da questo punto di vista, un’ulteriore disponibilità all’utilizzo dei fondi del PSR per aumentare la dotazione a vantaggio dei nostri agricoltori. In alcune regioni il gasolio agricolo è oggi acquisibile a meno di un euro, anche grazie alla scontistica che abbiamo richiesto e ottenuto da grandi aziende di distribuzione, pensate ad Eni, pensate a Q8. Grazie alla capacità del governo italiano di motivare le aziende della distribuzione, abbiamo ottenuto anche il risultato che mette in condizione, ripeto, in molte regioni di avere il gasolio sotto 1 euro, il Lazio per esempio, e comunque di calmierare il costo”.

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