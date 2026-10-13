Lnd Impianti e Myplant and Garden rilanciano la sfida, accordo rinnovato

ROMA (ITALPRESS) – LND Impianti e Myplant & Garden proseguono la loro collaborazione strategica a sostegno dei progetti legati al Verde Sportivo, rinnovata anche per l’edizione 2027, in programma a Fiera Milano Rho dal 17 al 19 febbraio. LND Impianti manterrà un ruolo di primo piano all’interno del progetto My Green Sports. Una conferma che ne ribadisce la funzione non solo di partnership, ma anche di riferimento operativo per le società sportive nella realizzazione, omologazione, gestione e manutenzione dei manti da gioco. Alla base della partnership vi è l’obiettivo comune di far crescere l’intero comparto del Verde Sportivo. La Fiera si conferma così il luogo ideale per portare all’attenzione generale i temi di maggiore interesse per Istituzioni, aziende, club, favorendo un confronto costante su sostenibilità e buone pratiche, con lo sguardo sempre rivolto all’innovazione e all’eccellenza. Anche nel 2027 il progetto My Green Sports, realizzato in collaborazione con Kulture Multimedia, si svilupperà in uno spazio dedicato all’interno del padiglione del Verde Sportivo. L’area ospiterà workshop e seminari focalizzati su standard qualitativi replicabili su larga scala, mettendoli a servizio di tutti gli operatori del settore. “Siamo costantemente impegnati in un percorso che ha come traguardo l’eccellenza nell’impiantistica sportiva – dichiara Christian Mossino, vice presidente vicario LND e amministratore delegato LND Impianti – Questo impegno è permanente e non si è certo fermato con la scorsa edizione. LND Impianti intende consolidare il suo ruolo di società di servizi a 360 gradi. Non ci occupiamo più soltanto di omologazione di campi in erba artificiale, ma ci mettiamo a disposizione delle Società e degli enti locali, principali proprietari delle strutture sul territorio. Il nostro know-how si arricchisce anno dopo anno grazie a uno scambio prezioso che unisce competenze diverse e complementari, allargando il raggio d’azione a sostenibilità ambientale, progettazione, costruzione e adeguamento degli impianti”.

– Foto Ufficio Stampa Lnd –

(ITALPRESS).