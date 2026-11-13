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“Livello sconcertante”, poi l’Italia batte la Francia: il tweet dell’ex ct Bleus Domenech scatena i tifosi sui social

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
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(Adnkronos) – L’Italia batte la Francia e il successo azzurro fa discutere anche… il passato. È diventato presto virale, su X, il tweet pubblicato ieri sera dall’ex ct dei transalpini Raymond Domenech. Alle 21:34, intorno alla fine del primo tempo della sfida di Nations League, l’ex allenatore francese criticato l’atteggiamento della Nazionale di Roberto Mancini: “Italia-Francia 1-1, un risultato insperato per gli italiani. Che debolezza in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il loro livello tecnico: quanti errori nei passaggi facili, è sconcertante”.  

Il post del ct della squadra vicecampione del mondo 2006, sconfitto nella finale di Berlino proprio dall’Italia (allora guidata da Marcello Lippi) non è passato inosservato. E ha scatenato le reazioni di tanti tifosi azzurri, che a fine partita – dopo il grande successo per 3-1 della Nazionale di Mancini – hanno commentato con diversi sfottò (più o meno educati). Anche ricordando, ovviamente, i Mondiali 2006. La risposta più gettonata e ‘gentile’? “Raymond, quando ti passa?”. Probabilmente, mai.  

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