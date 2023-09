Live show di Carolina il 10 settembre a Zoomarine

Dall’importanza di non sprecare acqua al valore della raccolta differenziata. Carolina Benvenga torna in un nuovo live show a Zoomarine il 10 settembre, nel quale lancerà anche tanti messaggi ambientali perché la carta vincente della giovanissima star della tv per i piccoli, tra l’altro da poco diventata mamma, è proprio quella di arricchire il loro bagaglio di nozioni con il sorriso e attraverso il gioco. Rispettare il mondo che abbiamo intorno è il primo proposito di Carolina, vero e proprio idolo dei bambini, e volto super amato. La colorata conduttrice di Rai YoYo, con il suo programma “La posta di YoYo”, con la proverbiale carica di energia, l’effervescenza, la voglia di fare festa in occasione del rientro sui banchi di scuola, sarà l’assoluta protagonista di uno spettacolo tra musica, danze a gag con Amato Scarpellino, volto simbolo del parco situato alle porte di Roma. Una ripartenza esplosiva per la stagione autunnale che vedrà Zoomarine al centro di tantissimi eventi speciali, oltre alle attrazioni divertenti e ai i percorsi educazionali alla scoperta degli animali. Grande attesa, infatti, per il ritorno di alcuni interpreti del cast della fiction “Mare Fuori” il 17 settembre, a seguire il fantastico mese di Halloween con 16 spettacoli, 21 attrazioni, magiche dimostrazioni liberamente ispirate al maghetto più famoso del mondo, la risto-taverna ribattezzata “Howards” con le sue casate e gli stemmi, candele e food dedicato, la super notte del 31 con cena a tema e per la prima volta in Italia l’arrivo di Luli Pampin, previsto il 29 ottobre. Info www.zoomarine.it







