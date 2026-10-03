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Lituania, drone invade spazio aereo: popolazione invitata a “cercare luogo sicuro”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Allarme per la possibile presenza di un drone nello spazio aereo della Lituania. “Le Forze Armate lituane informano: possibile allarme per incursione aerea. Cercate un luogo sicuro. Se notate un oggetto sospetto, tenetevi a distanza e chiamate il 112. Attendete il cessato allarme”, si legge in un messaggio di emergenza pubblicato dal sito della radiotelevisione della Lituania, la Lrt. Secondo l’unità di crisi Nkvc si sono alzati i jet. 

“L’oggetto non è stato identificato – ha detto in radio il direttore dell’Nkvc Vilmantas Vitkauskas – Riceviamo segnalazioni di abitanti che riferiscono di aver visto presumibilmente un oggetto, già fuori dalla zona di Vilnius, spostarsi in direzione di Jonava. Ma non possiamo confermare, si tratta di segnalazioni di abitanti”. Nulla è escluso, né che possa trattarsi di un drone né che possa essere semplicemente di uno stormo. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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