“Abbiamo l’Europa a portata di tiro”. È l’avvertimento di Ahmad Bakhshayesh Ardestani, membro della commissione parlamentare iraniana per la Sicurezza nazionale e la Politica estera. Il deputato ha affermato, senza fornire riscontri tecnici indipendenti, che la gittata dei missili iraniani è passata da 2.000 a 4.500 chilometri. La gittata precedente copriva già parte del Mediterraneo orientale, comprese Cipro e alcune isole greche. Se confermato, l’aumento porterebbe teoricamente nel raggio d’azione tutta l’Italia e parti di Germania, Francia e Regno Unito, a seconda del punto di lancio. Con una gittata di 4.500 chilometri, potrebbero essere a portata di tiro i centri nevralgici di comando e rifornimento dell’Alleanza Atlantica (Ramstein, Stoccarda, Napoli, Mons), le basi aeree che ospitano armamenti nucleari tattici Nato (nuclear sharing in Italia, Germania, Belgio e Paesi Bassi) e le installazioni dello scudo antimissile europeo.

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