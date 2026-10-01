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Linus ha una malattia della pelle: “Si chiama Epitelioma”. Di cosa si tratta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Linus, nome d’arte di Pasquale Di Molfetta, ha una malattia della pelle. Il conduttore radiofonico e direttore artistico di Radio Deejay ha avvertito i follower sui social di avere un epitelioma, “una cosa molto comune ma da non sottovalutare”, ha spiegato.  

Di Molfetta si è mostrato sui social con una vistosa medicazione all’orecchio. E a corredo ha spiegato “Ve lo dico prima così non vi impressionate: per una decina di giorni se guarderete DJCI in tv mi vedrete così, in stile Van Gogh”, ha detto ironicamente.  

 

 

La causa, ha spiegato Linus, “si chiama Epitelioma”. Nel post condiviso, il conduttore ha spiegato che tra i principali fattori di rischio ci sono l’esposizione prolungata e ripetuta ai raggi ultravioletti (UV) del sole o delle lampade abbronzanti. Ma può essere legata anche alla carnagione chiara e al sistema immunitario indebolito. Lo stesso conduttore ha ammesso di aver sottovalutato inizialmente il problema: “Speravo di cavarmela con un cerottino e invece… C’est la vie”.  

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