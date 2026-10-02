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Linoci (Fiao): “Chiediamo cure eque per l’obesità”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “La parola garantire, quando si riferisce all’accesso alle cure, rappresenta un processo importante perché ci battiamo giorno per giorno affinché le cure siano eque e garantite a tutti i pazienti che sono affetti da obesità”. Così Eligio Linoci, vice presidente Fiao – Federazione italiana associazioni obesità e presidente dell’associazione ‘La Mattina dopo aps’, al termine della 5K@Easd che si è tenuta oggi a Milano. Si tratta di una corsa di 5 chilometri inserita nel programma del 62° Congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete (Easd). 

“Non bisogna pensare solo a quei pazienti che hanno obesità grave, perché stiamo parlando di una malattia cronica e recidivante multifattoriale. Per questo sarebbe opportuno dare la possibilità a tutti quanti di potersi curare”, conclude. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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