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Lino Banfi si commuove: “Una carriera bellissima, ho 90 anni ma il pubblico ancora mi emoziona”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Lino Banfi in lacrime a ‘Tu si que vales’. L’attore, per tutti il nonno d’Italia è stato ospite speciale della puntata andata in onda ieri, sabato 17 ottobre, e ha rivolto un discorso a tutti i telespettatori e il pubblico in studio ringraziandoli per tutto l’affetto ricevuto in tutti questi anni di carriera e nel farlo, l’attore pugliese, si è emozionato.  

 

 

Dopo un esibizione, al fianco di Sabrina Ferilli, con la parrucca ‘alla’ Little Tony, Banfi ha detto: “Tutto mi aspettavo ma non questa cosa. Ha completato questo mio compleanno che non finisce mai, dall’11 luglio che festeggio. 90 anni”, dice l’attore tra gli applausi del pubblico. 

“Novanta anni senza inganni, senza fare danni, senza malanni. Io ho fatto una carriera bellissima, ho dato retto a quello che mi diceva papa Francesco ‘tu fai solletico a quattro generazioni, solletico al cuore delle persone’. E questo sta succedendo, è successo e vedere la gente in piedi che mi applaude mi riempe il cuore di gioia”, ha concluso in lacrime e tra gli occhi lucidi del resto del cast di Tu si que vales. 

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