LinkedIn svela le Top Startups Italia 2026: Niulinx guida la classifica delle dieci aziende innovative

(Adnkronos) – La piattaforma professionale LinkedIn ha pubblicato la classifica Top Startups Italia 2026, giunta al decimo anniversario dalla fondazione della graduatoria globale per mappare lo sviluppo delle giovani imprese innovative. L’edizione evidenzia un ecosistema dinamico in cui sette aziende su dieci fanno il loro ingresso per la prima volta, caratterizzato da una forte presenza di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale estese a settori come la mobilità autonoma, i servizi legali, la gestione delle risorse umane, la robotica e gli acquisti aziendali. La selezione si fonda interamente sulle metriche della piattaforma relative alla crescita della forza lavorativa, alle interazioni con la pagina e i dipendenti, all’interesse generato dalle offerte di lavoro e alla capacità di attrarre talenti provenienti da aziende di primo piano.

Il primo posto della classifica 2026 è occupato da Niulinx, startup specializzata nello sviluppo di sistemi di guida autonoma per veicoli in grado di raggiungere autonomamente i clienti. Commentando il posizionamento e lo scenario del settore, il CEO e Founder di Niulinx Luca Foresti ha dichiarato: “L’ecosistema italiano dell’innovazione sta attraversando una fase di sviluppo importante, con una crescente attenzione verso il mondo delle startup e del venture capital. In questo scenario, la guida autonoma rappresenta una delle sfide tecnologiche più interessanti per l’Europa, dove esiste ancora un ampio spazio per sviluppare soluzioni competitive a livello internazionale. Il nostro obiettivo è contribuire a colmare questo divario, portando sulle strade europee una tecnologia sviluppata in Europa”. Al secondo posto si colloca Jet HR, attiva nella gestione online di stipendi e assunzioni, seguita al terzo posto da Serenis, la piattaforma tecnologica di supporto psicologico e nutrizionale già leader nella precedente edizione.

Le posizioni successive vedono la presenza di Lexroom per l’automazione legale basata su intelligenza artificiale, Pillar per il controllo dei cantieri edili, Tundr per la gestione flessibile dei benefit aziendali, Compri per l’automazione degli uffici acquisti, Sibill per la gestione finanziaria delle piccole e medie imprese, Generative Bionics, spin-off dell’Istituto Italiano di Tecnologia focalizzato sui robot umanoidi, e Skillvue per la valutazione dei candidati tramite intelligenza artificiale.

Michele Pierri, responsabile editoriale di LinkedIn Italia

Analizzando l’andamento generale del mercato e le tendenze emerse in questa edizione decennale, il responsabile editoriale di LinkedIn Italia Michele Pierri ha affermato: “Le startup continuano a rappresentare uno dei motori più dinamici dell’innovazione e, sempre più, un osservatorio privilegiato su come sta cambiando il lavoro. Quest’anno la classifica Top Startups racconta un ecosistema che nasce anche nei laboratori di ricerca, come dimostrano Niulinx e Generative Bionics, spin-off del Politecnico di Milano e dell’Istituto Italiano di Tecnologia, e che porta l’intelligenza artificiale nei settori più tradizionali, dall’edilizia con Pillar al legale con Lexroom, fino agli acquisti delle imprese con Compri. E c’è chi, come Skillvue e Jet HR, usa la tecnologia per valorizzare le competenze e semplificare la gestione delle persone: realtà che non stanno solo trasformando i propri mercati, ma contribuiscono a definire il futuro del lavoro e dell’imprenditorialità”.

I criteri di ammissibilità per le startup richiedono lo status di impresa privata e indipendente con sede in Italia, un organico non inferiore a trenta dipendenti a tempo pieno, un’età non superiore a cinque anni e una crescita dell’organico di almeno il 5 percento su base annua, i cui dettagli completi sono consultabili tramite i canali ufficiali della classifica LinkedIn Top Startups 2026.

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