Lidl Italia si conferma protagonista a ‘Insegna dell’anno’

(Adnkronos) – In occasione dell’annuale cerimonia di premiazione di “Insegna dell’Anno”, il prestigioso riconoscimento che celebra le eccellenze del retail e della grande distribuzione basandosi sul voto diretto dei clienti, Lidl Italia consolida la propria leadership di mercato salendo nuovamente sul gradino più alto del podio. Anche quest’anno, infatti, l’Insegna fa il pieno di consensi, conquistando – per il quarto anno consecutivo – il primo posto nella categoria “Supermercati Convenienti” e l’ambito titolo di “Retailer dell’Anno”. Un traguardo significativo che testimonia il consolidato rapporto di fiducia tra la catena e i milioni di clienti che ogni giorno la scelgono per la propria spesa.

L’indagine promossa da Seic – Studio Orlandini e Q&A Retail – ha coinvolto quest’anno quasi 370.000 votanti tramite un sondaggio, svoltosi tra maggio e ottobre 2026, che ha esaminato aspetti come: assortimento, prezzo e facilità d’acquisto. Con oltre 189.000 valutazioni raccolte (pari al 34% del totale), Lidl dimostra una straordinaria penetrazione di mercato e una capillare presenza nelle abitudini d’acquisto degli italiani, raccogliendo un consenso vasto e unanime su tutto il territorio.

“Siamo profondamente orgogliosi di confermarci ai vertici di ‘Insegna dell’Anno’ nella categoria Supermercati Convenienti e il Premio Assoluto di Retailer dell’Anno. Questi riconoscimenti assumono un valore ancora più speciale perché provengono direttamente dal giudizio dei nostri clienti, che hanno premiato la nostra convenienza quotidiana e la semplicità dell’esperienza d’acquisto nei nostri punti vendita. Questo successo è il frutto dell’impegno, della professionalità e della dedizione quotidiana della nostra squadra di oltre 24.000 collaboratori su tutto il territorio nazionale.” dichiara Gianfranco Marc Brunetti, Chief Customer Officer Lidl Italia a margine della premiazione.

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