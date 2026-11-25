(Adnkronos) – Competitive sui mercati globali, innovative, sostenibili, inclusive, capaci di generare valore nei territori. È lungo l’elenco di ciò che il Paese chiede oggi alle proprie imprese, in una fase segnata da tensioni geopolitiche, costi energetici elevati e una pressione persistente sul potere d’acquisto delle famiglie. Per trasformare queste attese in priorità condivise, il primo passo è misurare con rigore quanto valore un’impresa restituisce al sistema in cui opera.

È da questa esigenza che nasce ‘Il fattore Lidl’, il Report d’impatto socio-economico 2025 di Lidl Italia, al centro dell’incontro ospitato alla Palazzina Appiani di Milano. Lo studio, redatto secondo il modello di analisi Input-Output basato sulle matrici dell’economista Premio Nobel di Wassily Leontief, misura il contributo economico, sociale e ambientale generato dall’Azienda e dall’ecosistema di fornitori e partner che le ruota attorno. Ne emerge il ritratto di un’impresa che trasforma la propria presenza capillare in ricchezza distribuita lungo le filiere, in occupazione in un canale di accesso ai mercati internazionali per l’agroalimentare italiano.

Con ricavi complessivi pari a 8 miliardi di euro e una quota di mercato del 6%, Lidl Italia genera un contributo diretto e indiretto al Pil nazionale di 5,9 miliardi di euro, l’equivalente dello 0,3% del prodotto interno lordo italiano, 1,5 miliardi derivano dalle attività dirette – punti vendita, poli logistici e sedi – mentre 4,4 miliardi vengono attivati lungo le catene di fornitura nazionali, nel tessuto delle imprese industriali e di servizio che lavorano con l’Azienda. A questo si affianca il ruolo di primario contribuente fiscale, con 778 milioni di euro di imposte e tributi versati nel 2025 a supporto della spesa pubblica, delle infrastrutture e dei servizi per la collettività.

Il modello di approvvigionamento poggia in larga parte sulla collaborazione con il sistema produttivo nazionale. Oltre 650 fornitori italiani, più del 70% dei partner complessivi, rendono possibile un assortimento di oltre 7.000 prodotti nazionali. Il valore complessivo degli acquisti da partner italiani raggiunge 4,1 miliardi di euro, di cui 3,4 miliardi in prodotti e 782 miliardi in servizi.

La rete internazionale del Gruppo fa inoltre di Lidl un canale di accesso ai mercati esteri per le eccellenze italiane. Nel 2025 l’export di prodotti agroalimentari dei fornitori italiani attraverso la rete Lidl ha raggiunto 3,4 miliardi di euro, pari al 5% dell’intero export agroalimentare del Paese. Particolarmente rilevante il peso dell’ortofrutta: 928 milioni di euro, che corrispondono al 14% delle esportazioni italiane di frutta e verdura e al 27% dell’export complessivo generato dall’Azienda.

Il punto vendita fisico resta un presidio fondamentale del territorio, e oggi il 65% delle famiglie italiane sceglie Lidl per la propria spesa. La rete conta più di 800 punti vendita e 12 centri logistici regionali. Nel 2025 sono state realizzate 47 nuove aperture, con 440 milioni di euro investiti nell’ampliamento della rete.

Questa crescita si traduce anche in occupazione. Lidl conta oltre 23.000 collaboratrici e collaboratori diretti, con l’87% di contratti a tempo indeterminato, e un quarto del personale ha meno di 30 anni. L’effetto va oltre il perimetro aziendale: per ogni persona assunta, le attività dell’Azienda sostengono otto posti di lavoro nelle catene di fornitura, per un totale di 137.095 posti equivalenti a tempo pieno.

”Questi numeri danno concretezza a una convinzione che guida il nostro lavoro fin dalla prima apertura in Italia, nel 1992: la competitività di un’impresa è inscindibile dalla responsabilità verso il Paese in cui opera”, dichiara Martin Brandenburger, Ceo di Lidl Italia. ”Il fattore Lidl è la capacità di trasformare la nostra presenza sul territorio in ricchezza distribuita lungo le filiere, in lavoro stabile e in un ponte che porta l’eccellenza agroalimentare italiana sui mercati di tutta Europa. Con 1,5 miliardi di euro di investimenti nei prossimi tre anni e l’obiettivo dei 1.000 punti vendita entro il 2030, rinnoviamo un impegno di lungo periodo: crescere insieme all’Italia, alle sue imprese e alle sue comunità”.

I dati del Report sono stati il punto di partenza per un confronto più ampio sul rapporto tra imprese e sistema Paese, articolato attorno a una domanda: ”Cosa deve chiedere l’Italia alle sue imprese e cosa deve fare il Paese per permettere alle imprese di farlo?”. Ne hanno discusso Marco Pagani, Direttore Normativa e Rapporti Istituzionali di Federdistribuzione; Antonio Romeo, Presidente di Sace Fct; Adriana Pontecorvo, Coordinatrice della filiera agroalimentare di Assolombarda; Sebastiano Grandi, Professore ordinario di Marketing presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e Alessia Bonifazi, Direttrice Corporate Affairs di Lidl Italia.

Il dibattito si è sviluppato lungo due direzioni complementari: cosa il Paese può chiedere alle imprese e cosa può fare per sostenerle. Da un lato è emersa l’importanza di una visione chiara delle priorità, in un contesto in cui la competitività si costruisce sempre più facendo ecosistema, integrando le filiere e investendo in efficienza e sostenibilità lungo tutta la catena del valore. In questo quadro la distribuzione moderna è stata indicata come un’infrastruttura sociale ed economica, presidio quotidiano per le famiglie e piattaforma di crescita per i fornitori, a partire dall’agroalimentare, dove la sinergia con l’industria è decisiva per ampliare la portata del Made in Italy. Dall’altro lato, il confronto si è concentrato sulle condizioni che favoriscono gli investimenti di lungo periodo: costi energetici, infrastrutture, disponibilità di materie prime e semplificazione normativa. Spazio anche al ruolo di Lidl come motore economico e sociale per il Paese, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni.

Marco Pagani, Direttore Normativa e Rapporti Istituzionali di Federdistribuzione commenta: ”Lidl rappresenta oggi un esempio di tutto quello che di straordinario può fare la distribuzione moderna per i bisogni delle persone, per le filiere, per i territori e quindi per il sistema Paese nel suo complesso. In un momento come questo, in cui c’è bisogno di sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, di rilanciare i consumi, di creare occupazione e di rafforzare la competitività del sistema produttivo, la distribuzione moderna rappresenta ancor più un motore concreto di crescita, che garantisce convenienza, qualità e sicurezza, valorizzando le filiere italiane, anche grazie alla marca del distributore, ed investendo in innovazione, sostenibilità e occupazione. Per continuare a fare nel modo migliore tutto questo è necessario che le istituzioni e la politica riconoscano il ruolo strategico fondamentale del settore, come vera e propria infrastruttura sociale ed economica del Paese, agevolandone le ancora ampie potenzialità di sviluppo. Servono oggi interventi che riducano vincoli, restrizioni e burocrazia, con regole certe e stabili e con incentivi che supportino gli investimenti”.

”Una realtà come Lidl può aprire ai fornitori italiani la porta di nuovi mercati. Il nostro compito è aiutarli ad avere la solidità, gli strumenti e la capacità per attraversare quella porta”. Dichiara Antonio Romeo, Presidente di Sace Fct. ”Sace50, il nostro Piano Strategico 2026–2028, individua l’agroalimentare tra le cinque filiere prioritarie per il loro potenziale sui mercati esteri. Il programma Filiera 360° traduce questa priorità in un sostegno concreto alle imprese della filiera. Partiamo dalle esigenze del capofiliera e dei suoi fornitori per mettere a loro disposizione le competenze e gli strumenti finanziari e assicurativi del Gruppo Sace. L’obiettivo è fare leva sulla presenza internazionale dei grandi operatori per aiutare le PMI a investire, gestire i rischi e crescere all’estero”.

”L’agroalimentare rappresenta uno dei settori in cui il valore della collaborazione tra imprese emerge con maggiore evidenza. La competitività nasce dalla capacità di integrare competenze, tecnologie e servizi lungo tutta la filiera. Rafforzare il dialogo tra industria e distribuzione significa creare nuove opportunità di crescita, innovazione e internazionalizzazione per le imprese, valorizzando al contempo l’eccellenza del Made in Italy.”, Commenta Adriana Pontecorvo, Coordinatrice Filiera Agroalimentare Assolombarda.

Sebastiano Grandi, Professore ordinario di Marketing Università Cattolica sottolinea che “Oggi avere una visione e un impatto sociale è un elemento fondamentale e fondativo per le imprese ma non può essere solo un atto di “buonismo aziendale”. In un contesto che cambia rapidamente la più grande sfida per ogni realtà è la longevità. E per durare non basta avere il prodotto migliore o il prezzo più basso, occorre essere davvero rilevanti ed avere un impatto realmente positivo sulla comunità.”

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