Sull’operazione ucraina in Libia “non c’è mai stato alcun coordinamento. Anche il Ministro degli Esteri Andrij Ivanovyč Sybiha ha detto che in futuro parleranno con gli alleati. Nessuno di noi era stato informato, nessuno sapeva alcunché di quello che stavano facendo gli ucraini in Libia, quindi non è vero quello che ha detto Zelensky”. A dirlo il ministro degli Esteri e vice premier, Antonio Tajani, a margine dell’Assemblea annuale Anci a Verona.