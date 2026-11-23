(Adnkronos) – Il matematico Levent Alpöge, ricercatore presso Anthropic, ha annunciato di aver dimostrato l’ipotesi di Riemann grazie al supporto di Claude, l’intelligenza artificiale sviluppata dalla stessa azienda. La soluzione, formalizzata attraverso il linguaggio di verifica Lean e pubblicata sul sito personale dello studioso, attende ora il vaglio indipendente degli esperti internazionali. Secondo quanto riferito dallo stesso Alpöge, la scoperta sarebbe stata comunicata privatamente all’amministratore delegato Dario Amodei già nei giorni scorsi, ma la diffusione pubblica è stata rimandata a dopo la quotazione in borsa della società. L’azienda, che in passato aveva ridimensionato le aspettative sull’efficacia dei propri sistemi rispetto a questo specifico quesito, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all’annuncio.

Formulata per la prima volta nel 1859 e legata alla distribuzione dei numeri primi, l’ipotesi di Riemann rientra tra i sette problemi per il millennio selezionati dal Clay Mathematics Institute, che mette in palio un milione di dollari per ciascuna dimostrazione corretta. Il regolamento dell’istituto impone tuttavia che qualsiasi proposta resti pubblica per almeno due anni, periodo necessario affinché ottenga un consenso generalizzato. Nei venticinque anni trascorsi dall’istituzione del premio, l’unico quesito risolto ufficialmente resta la congettura di Poincaré. Alpöge ha inoltre precisato che il metodo elaborato con Claude potrebbe estendersi anche alle varianti generalizzate ed estese della stessa ipotesi, delineando nuove prospettive per la ricerca scientifica automatizzata.

L’annuncio si inserisce in un clima di forte competizione tra i principali laboratori di intelligenza artificiale, sempre più impegnati nella risoluzione di quesiti teorici complessi. Già lo scorso luglio lo stesso Alpöge aveva rivendicato la soluzione della congettura jacobiana con l’aiuto di Claude, mentre a settembre OpenAI aveva dichiarato di aver risolto il problema di Navier-Stokes relativo alla fluidodinamica. Quest’ultimo traguardo, raggiunto impiegando migliaia di agenti computazionali, aveva suscitato diverse polemiche nella comunità accademica, con accuse legate all’utilizzo di lavori inediti condivisi dai ricercatori sulle piattaforme dell’azienda. Se confermata, la dimostrazione dell’ipotesi di Riemann segnerebbe un ulteriore passo avanti nell’applicazione dei modelli linguistici alla matematica pura, costringendo gli studiosi a ripensare il proprio ruolo in un panorama disciplinare in rapida trasformazione.

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