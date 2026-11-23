MILANO (ITALPRESS) – Efficienza energetica, intelligenza artificiale, cybersecurity e omnicanalità nel settore retail. Ne ha parlato, in un’intervista all’agenzia di stampa Italpress, il Direttore Marketing ed E-commerce di LG Electronics Italia, Claudio Castellano. Sul fronte della sostenibilità e dei consumi, il manager ha ricordato gli impegni assunti dall’azienda: “Sappiamo di avere una responsabilità importante per quanto riguarda i consumi – ha detto -. LG si è posta nel 2017 degli obiettivi molto stringenti in termini di raggiungimento dell’efficienza energetica entro il 2030, misurati sia dal punto di vista della nostra filiera produttiva sia dall’impatto che i prodotti hanno nelle case degli utenti”. “Un prodotto di classe energetica più elevata è di solito un pò più costoso, ma questo gap di prezzo è ampiamente giustificato dal fatto che l’elettrodomestico, nel corso della sua vita, consumerà meno” ha aggiunto. Portando un esempio pratico, il direttore marketing ha spiegato che “spendendo 100 euro in più per una lavatrice di classe superiore che consente di risparmiare 30 euro all’anno, dopo circa 3-4 anni di utilizzo si sarà già ammortizzato l’investimento. A supporto dei consumatori, l’azienda promuove anche leve commerciali come il finanziamento a tasso zero, utile per consentire di valutare opzioni più evolute grazie al pagamento dilazionato”. A proposito di Intelligenza Artificiale, impiegata sia nei processi interni di marketing per guadagnare velocità, sia nell’ottimizzazione dei prodotti, Castellano ha citato i frigoriferi dotati di tecnologia AI Inverter: “In base all’utilizzo registrato nella famiglia, l’elettrodomestico ottimizza il raffreddamento per farsi trovare pronto nelle fasce orarie di maggior apertura, conservando meglio il cibo e minimizzando i consumi”. Facendo riferimento a uno studio commissionato a Ipsos Doxa, il manager ha sottolineato la crescita di consumatori sempre più informati: “La sfida per le aziende è avere a che fare con un cliente che, anche grazie all’intelligenza artificiale, è molto più edotto e preparato quando si reca in negozio”. Sul tema della cybersecurity nella casa connessa (AI Home), gestita tramite l’applicazione ThinQ, Castellano ha ribadito la centralità della protezione dei dati: “Quando si parla di casa connessa e di elettrodomestici che dialogano tra loro, c’è bisogno di un sistema di protezione contro accessi indesiderati: per questo utilizziamo una serie di tecnologie avanzate sotto il cappello di LG Shield”. Infine, analizzando l’evoluzione del retail, è stata confermata l’importanza del negozio fisico all’interno di una strategia omnicanale: “L’esperienza del punto vendita rimane fondamentale per toccare con mano il prodotto, specialmente per elettrodomestici e TV che hanno un impatto diretto sull’estetica e sull’arredamento domestico”.(ITALPRESS).

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