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L’ex capo della Polizia De Gennaro indagato per depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
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(Adnkronos) – La Procura di Caltanissetta, come si apprende da ambienti giudiziari, ha iscritto nel registro degli indagati l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, con l’accusa di depistaggio, nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. I pm, guidati da Salvatore De Luca, hanno notificato a De Gennaro un avviso di garanzia. Nei giorni scorsi l’ex super poliziotto aveva subito delle perquisizioni. 

Nei prossimi giorni De Gennaro sarà interrogato dalla Procura di Caltanissetta. Secondo l’ipotesi dei magistrati guidati da Salvatore De Luca, De Gennaro, con l’aiuto di ex collaboratori, avrebbe di fatto cercato di impedire al collaboratore Totuccio Contorno di rendere dichiarazioni alla Procura. Non solo, avrebbe anche nascosto, per i pm, della documentazione relativa, tra l’altro, all’arresto del pentito avvenuto nel 1989 in Sicilia, quando De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine che gestiva il collaboratore di giustizia. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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