(Adnkronos) – Il rettore dell’Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, ha ricevuto questa mattina, nella Sala Regina della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio, il Leone d’oro al merito, alla presenza dei rappresentanti del Comitato del Leone d’oro di Venezia. Il riconoscimento richiama il simbolo millenario della Serenissima e intende valorizzare l’impegno, i risultati e il contributo offerto alla collettività da personalità di spicco. Il premio è stato conferito “per l’altissimo profilo accademico, scientifico e istituzionale e per una prestigiosa carriera dedicata allo studio del diritto, alla valorizzazione della conoscenza e al servizio delle istituzioni della Repubblica Italiana”.

Il Comitato del Leone d’oro, nella motivazione del premio assegnato, ha descritto il cursus honorum di Carlo Alberto Giusti: “Illustre giurista e professore di Diritto Privato Comparato, ha sviluppato un autorevole percorso scientifico nei settori del diritto civile e societario, nella regolamentazione bancaria e delle nuove tecnologie, distinguendosi per la capacità di interpretare le trasformazioni del sistema giuridico, economico e sociale contemporaneo. La sua elevata preparazione e il riconosciuto prestigio professionale lo hanno portato a ricoprire importanti incarichi professionali, tra cui quello di consigliere giuridico del Ministro della Giustizia, capo della segreteria del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e componente di autorevoli commissioni ministeriali dedicate alla riforma della giustizia, dell’arbitrato e della professione notarile. Dal 1° gennaio 2021, nella sua qualità di magnifico rettore dell’Università degli Studi Link, esercita una significativa azione di indirizzo accademico, promuovendo l’eccellenza della formazione universitaria, l’innovazione della ricerca e il rafforzamento del rapporto tra mondo accademico, istituzioni e sistema produttivo. Insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, rappresenta una figura di particolare rilievo nel panorama giuridico e universitario nazionale, testimoniando attraverso il proprio percorso professionale io valori della competenza, della responsabilità e dell’impegno al servizio della collettività. Per questi meriti, per l’autorevolezza della sua figura e per il qualificato contributo offerto alla crescita culturale, scientifica e istituzionale del nostro Paese, il Comitato del Leone d’oro conferisce al professor Carlo Alberto Giusti il prestigioso riconoscimento del Leone d’oro al merito”.

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