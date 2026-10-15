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Lenti (Sace): “”Leva concreta di competitività: miglior performance di Esg legate a crescita di

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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“La sostenibilità è sempre più una leva concreta di competitività per le imprese. In un contesto segnato da instabilità geopolitica, transizione energetica, cambiamenti climatici e tensioni sulle filiere, investire in innovazione, nuove tecnologie e gestione responsabile delle risorse per le imprese significa ridurre i rischi e i costi ed essere più resilienti per affrontare i mercati internazionali. Ci sono dati concreti a dimostrarlo. Le ricerche ci dicono che, dal 2017 al 2024, le imprese con elevate performance ESG hanno ottenuto risultati migliori sia in termini di aumento dei ricavi sia di crescita dell’occupazione. Hanno inoltre registrato performance migliori in termini di export, esportando di più e in un numero maggiore di Paesi. Come SACE, accompagniamo le imprese in questo percorso e misuriamo non solo il modo in cui le supportiamo, ma anche gli effetti che generiamo”. Lo ha detto Lavinia Lenti, Head of Sustainability Sace, in occasione dell’evento Adnkronos Q&A ‘Sostenibilità, le nuove parole chiave’, svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma.

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