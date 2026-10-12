Lega, Salvini si dimette da segretario: tesoriere Di Rubba commissario fino al Congresso

(Adnkronos) – Nel corso del Consiglio federale della Lega, il segretario Matteo Salvini e i vicesegretari Claudio Durigon, Silvia Sardone e Alberto Stefani hanno rassegnato le proprie dimissioni. Un passaggio “già da tempo concordato e previsto” – fa sapere il partito – e soprattutto “necessario” in vista del Congresso straordinario del 24 e 25 ottobre.

Fino ad allora il compito di amministrare il partito è stato assegnato al tesoriere Alberto Di Rubba, nominato vicesegretario vicario.

“Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica, per condividere onori e oneri, sicuramente aggiorneremo anche il simbolo, perché il mondo cambia e la Lega corre siamo orgogliosi delle nostre radici, del nostro passato ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro”, ha annunciato Salvini, in un punto stampa in via Bellerio al termine del consiglio federale in cui è stato approvato il regolamento per il congresso straordinario. “Abbiamo fissato la data del congresso della lega il 24 e 25 ottobre. La Lega è un partito che esiste con più di 1000 sezioni, con 500 sindaci con decine di migliaia di iscritti e di militanti, di volontari simpatizzanti quindi saranno due giorni di confronto, di ragionamento e di idee in un mondo che cambia, basta guardare Trump cosa decide dalla sera alla mattina le guerre in corso e quindi c’è bisogno di una Lega presente, unita, reattiva, di lotta e di governo, leale, ma non seconda nessuno”, ha detto Salvini, dicendosi “ben contento” del federale di oggi.

“Non ci sono dissidenti” nel Carroccio e la definizione di ‘nordisti’ è “una categoria dello spirito, io sono nordista, ho fatto la tessera della Lega Lombarda nel 1990”, ha poi aggiunto. Al Congresso “mi aspetto idee e proposte, se qualcuno decide di non venire, mi spiace per lui. Il Congresso è aperto, ci sono persone che chiedono di venire da tutta Italia, ci sono persone che si faranno 800 chilometri per venire ad ascoltare e intervenire e quindi mi auguro che ci sia gente che porta idee e porta proposte, magari alcune di queste proposte sono anche utili”, ha aggiunto.

“Io – ha detto Salvini – mi aspetto un bel congresso”. La stampa ha “scritto per due mesi che Pontida sarebbe stato un disastro, un flop, un vuoto, uno scontro: è stata una bellissima giornata. Conto che anche il congresso porti tante idee e tanti contributi e vengano tutti quelli che hanno qualcosa da dire e da dare. Mi aspetto dei documenti da parte di tutti”.

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