(Adnkronos) – La Cassazione ha annullato con rinvio la decisione con cui la Corte d’Appello di Catanzaro lo scorso marzo aveva rigettato l’istanza di revisione della sentenza che aveva condannato in via definitiva all’ergastolo Giovanni Camassa, l’agricoltore di Melendugno, per l’omicidio di Angela Petrachi scomparsa e poi trovata senza vita nell’autunno del 2002 in un bosco di Borgagne, in provincia di Lecce.

Il difensore Ladislao Massari, aveva impugnato in Cassazione e oggi i giudici della Prima sezione penale della Suprema Corte hanno disposto il rinvio ad un’altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

L’uomo era stato assolto in primo grado ma la sentenza era stata ribaltata dalla corte di Assise di Appello di Lecce con la condanna nel 2012 poi confermata dalla Cassazione nel 2014. La difesa di Camassa, che si è sempre dichiarato innocente per l’omicidio della donna di 31 anni madre di due figli, esprime soddisfazione.

“C’è stato un lunghissimo percorso – commenta l’avvocato Massari – L’istanza di revisione iniziale era stata dichiarata inammissibile, la Cassazione aveva poi annullato e rinviato alla Corte di Appello di Catanzaro che ha aperto il giudizio di revisione sulla base di una prova nuova, una consulenza tecnica genetica, ma non era stato sufficiente per rimuovere il giudicato di condanna. Alla luce della decisione di oggi si farà un nuovo giudizio di revisione e si riaprirà il dibattimento sulla base delle indicazioni che arriveranno dalla Cassazione che indicherà il perimetro”.

“Il mio assistito si è sempre dichiarato innocente al punto di rinunciare alla possibilità di avere dei benefici penitenziari. È stremato ma ora puntiamo a dimostrare la sua estraneità all’omicidio – sottolinea il penalista – di cui sono profondamente convinto. Se questo processo fosse stato fatto con le regole processuali di oggi certamente sarebbe stato assolto”.

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