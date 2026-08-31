Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Lecce-Roma, Di Francesco protesta su gol di Rodrigo Mora: cos’è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Polemiche e proteste in Lecce-Roma. Oggi, lunedì 31 agosto, i giallorossi hanno sfidato i salentini nella trasferta del Via del Mare, valida per la seconda giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale. Di Francesco e i giocatori del Lecce hanno infatti protestato in maniera veemente in occasione del quarto gol della Roma di Rodrigo Mora, per un presunto tocco di braccio di Molina a inizio azione. Ma cos’è successo? 

Accade tutto al 66′. Molina si avventa su una palla vagante a centrocampo e prova a controllarla con il petto, ma finisce per colpirla con il braccio, che sembra attaccato al corpo. I giocatori del Lecce protestato immediatamente ma l’azione prosegue e la sfera arriva sui piedi di Malen, che serve Mancini in area. Il difensore alza la testa e vede Rodrigo Mora, che tutto solo batte Falcone per il poker giallorosso. 

Dopo la rete i giocatori del Lecce, così come la panchina di Di Francesco, ha protestato con l’arbitro che però ha convalidato la rete, con il silent check del Var a confermare la decisione del campo. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Latina, weekend ricco di eventi tra feste patronali, concerti e musei gratis: ecco tutto il programma del fine settimana

30 Settembre 2017

Mafia, blitz a Palermo contro mandamento Resuttana con 13 arresti

15 Giugno 2026

Silenziato l’allarme cellulare dell’invecchiamento, i risultati di uno studio italiano

1 Luglio 2026

Conte davanti alla Commissione Covid: “E’ un plotone d’esecuzione”

6 Agosto 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno