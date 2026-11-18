LeBron James fa causa a un’app di scommesse: “L’Ia mi ha copiato volto e voce”

(Adnkronos) –

LeBron James fa causa a una startup di scommesse sportive. Il cestista americano ha denunciato l’app ‘Bron’ e i suoi due fondatori con l’accusa di aver utilizzato il suo nome, la sua immagine e la sua voce, dopo averla generata con l’intelligenza artificiale, senza alcuna autorizzazione.

Come riportato dall’emittente americana Cnbc, James ha accusato PlayVision, la società che gestisce la piattaforma, così come i suoi due fondatori, Anish Gupta e Marc Zoghby, di aver sfruttato deliberatamente il suo soprannome ‘Bron’ per indurre in errore i consumatori, facendogli credere che egli approvasse o fosse coinvolto nell’app. La causa, intentata martedì presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel distretto meridionale di New York, sostiene che la startup abbia diffuso all’inizio di questo mese uno spot pubblicitario generato dall’intelligenza artificiale che ritrae James in uno spogliatoio di basket, con indosso una maglia con il suo soprannome e il suo numero 23, il tutto raccontato con una versione simulata della sua voce.

Nel video il ‘finto’ James scorreva le opzioni di scommesse sull’Nba sull’app. Secondo LeBron hanno cercato deliberatamente di provocare polemiche per generare pubblicità e dibattito intorno alla loro app, con l’annuncio che ha infatti attirato circa un milione di visualizzazioni su X in un solo giorno. Secondo la versione degli avvocati del cestista, i fondatori avrebbero già calcolato che la pubblicità ottenuta avrebbe compensato qualsiasi potenziale conseguenza legale, trattando di fatto la presunta violazione dei diritti di James come una semplice spesa di marketing.

I legali di James avevano già inviato una diffida lo scorso 5 novembre, dopodiché la startup ha rimosso il video dai suoi account social, dichiarando di star già lavorando per cambiare nome all’app. LeBron ora chiede un risarcimento danni e un’ingiunzione del tribunale che impedisca di utilizzare il suo nome, la sua immagine, le sue sembianze e la sua voce, nonché il soprannome.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)