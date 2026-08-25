Leao resta al Milan? L’Aston Villa frena, per il portoghese spunta il Tottenham

(Adnkronos) – “Dio sta guidando tutto”. Così Rafael Leao sui social. L’attaccante del Milan, da settimane al centro di insistenti voci di mercato, ha lanciato un nuovo (ed enigmatico) messaggio sul suo futuro in una storia su Instagram. Via, così, alle interpretazioni da parte dei tifosi rossoneri e non solo. Il numero 10, da settimane con la valigia pronta, è in attesa della sua nuova destinazione. Una certezza, però, c’è: entro il 1° settembre, quando si chiuderà la finestra estiva del mercato, il quadro sul futuro del portoghese dovrà essere definito.

Nelle ultime ore, l’ipotesi Aston Villa aveva iniziato a prendere corpo. La Premier League, del resto, è uno dei pochi campionati che il portoghese avrebbe davvero preso in considerazione, insieme alla Liga. Insomma, i presupposti ci sarebbero stati ma – come riporta la Gazzetta dello Sport – la situazione si è raffreddata nelle ultime ore e il nodo principale è economico. L’Aston Villa avrebbe le risorse necessarie per affrontare l’operazione, ma non sarebbe disposto a spingersi fino alla cifra richiesta dal Milan, ritenuta troppo elevata.

A pesare sulla trattativa ci sarebbe poi anche l’ingaggio del giocatore, altro elemento che rende l’operazione complessa. E così lo scenario potrebbe tornare a essere quello già delineato nei giorni scorsi: il Galatasaray rimane l’unica società pronta a soddisfare le richieste economiche di Leao, anche se il club turco dovrebbe ritoccare verso l’alto la propria offerta al Milan.

Sul fronte inglese, intanto, si registra anche un primo sondaggio del Tottenham. Con la chiusura del mercato ormai vicina, ogni scenario resta ancora possibile.

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