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Lea e medicina di precisione, Aceti (Salutequità): “”Farmaci e test devono viaggiare insieme””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
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“L’aggiornamento dei Lea deve diventare più rapido, dinamico e capace di seguire l’innovazione. Farmaci e test genetici devono essere approvati e rimborsati contestualmente, per garantire a tutti i pazienti pari opportunità di cura”. Lo ha dichiarato Tonino Aceti, presidente di Salutequità, nel corso dell’evento Livelli essenziali di assistenza e Next Generation Sequencing, La sfida dell’innovazione tra aggiornamento e accesso, organizzato da Salutequità a Roma.

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