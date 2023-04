Le squadre italiane migliorano nel Ranking UEFA

Finito un altro turno di coppe europee, arriva il momento di tirare le somme per le squadre italiane impegnate in Champions, Europa e Conference League. Con risultati positivi al netto di vittorie e sconfitte, il Ranking UEFA si aggiorna e vede movimenti interessanti.

Il Manchester City è al primo posto dopo la vittoria per 3-0 sul Bayern Monaco, secondo in classifica con soli due punti in meno (rispettivamente 137 e 135). Seguono due inglesi, ovvero il Chelsea battuto dal Real Madrid di Ancelotti (quinto con 115) ed il Liverpool, ferme a 126 e 123. I colossi del Paris Saint-Germain si fermano a 112 in sesta posizione, dopo cui si assesta il Manchester United a 104, reduce dal pareggio con il Siviglia in Europa League.

Le italiane

La prima squadra italiana che troviamo è la Juventus con 98 punti in ottavo posto, vincitrice sullo Sporting Lisbona, che scavalca il Barcellona a pari merito. Buon punteggio anche dell’Inter, decima con 89 in seguito all’ottima partita contro il Benfica. I nerazzurri hanno poi lo stesso score della Roma di Mourinho, che però esce sconfitta contro il Feyenoord in un match a dir poco rocambolesca.

Uscendo dalla Top 10, Calcio e Finanza raccoglie anche i dati delle altre squadre di Serie A. Il Napoli mantiene il ventesimo posto nonostante abbia perso contro il Milan, attualmente trentesimo. Lazio e Fiorentina le troviamo più indietro, ovvero alla posizione 41 e alla 101.

