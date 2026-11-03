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LDA e Aka7even si separano, concerti annullati: “Chiudiamo questo capitolo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
LDA e Aka7even si separano. Oggi, martedì 3 novembre, i due cantanti, che hanno partecipato in coppia all’ultima edizione del Festival di Sanremo, hanno annunciato la fine del loro progetto musicale condiviso, culminato con l’uscita dell’album ‘Poesie Clandestine’. 

Ad annunciarlo sono stati gli stessi cantanti con un video pubblicato sui propri profili ufficiali Instagram: “Questo è il momento di ringraziarvi! Per aver creduto in questo progetto fin dall’inizio, per aver cantato con noi, per averci accompagnato in ogni tappa e aver reso possibile qualcosa che, quando abbiamo iniziato, non avremmo mai immaginato”, hanno scritto LDA e Aka7even, al secolo rispettviamente Luca D’Alessio, figlio di Gigi, e Luca Marzano, “oggi abbiamo deciso insieme di chiudere questo capitolo musicale e tornare ai nostri percorsi individuali, ma quello che abbiamo costruito va ben oltre la musica e resterà per sempre, come la nostra amicizia e il vostro essere famiglia”. 

La fine del loro sodalizio ha portato anche all’annullamento dei concerti previsti a novembre: “Come vi raccontiamo nel video, purtroppo le date di novembre a Milano, Roma e Napoli sono annullate. Sappiamo quanto aspettavate questi concerti e ci dispiace davvero per chi si era organizzato per esserci. Tutti i biglietti saranno rimborsati. Le informazioni sulle modalità di rimborso saranno comunicate attraverso i canali ufficiali ed al link in bio. Grazie per aver reso questo progetto molto più grande di quanto avremmo mai potuto immaginare”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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