Lazio Women-San Marino: biancocelesti ufficialmente su DAZN!

Dopo l’ufficialità dell’acquisto di Eleven Sportdell’acquisto di Eleven Sport da parte della società DAZN, i tifosi biancocelesti finalmente potranno vedere la Lazio Women sulla famosa app. Già la gara contro il San Marino Academy, che si disputerà il 16 ottobre dopo la sosta per le Nazionali, l’incontro sarà visibile in streaming.

La gara, che si disputerà in casa a Formello dopo la prima esperienza casalinga e temporanea di Ladispoli contro il Brescia, sarà già un ottimo esame per Catini e le sue ragazze, che lottano certamente per la promozione in A. In un campionato come questo non si può sbagliare nulla, e intanto i tifosi avranno un altro modo per supportare la loro squadra dal divano di casa.

Seguiteci anche su www.calciofemminileItalia.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...