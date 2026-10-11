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Lazio-Monza, espulsione per Lucchesi e proteste biancorosse: cos’è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Episodio destinato a far discutere in Lazio-Monza, partita di Serie A di oggi, domenica 11 ottobre. Al minuto 36, la squadra di Gattuso ha una grande occasione in ripartenza con Noslin, pronto a involarsi verso la porta: l’attaccante biancoceleste viene però atterrato da Lucchesi, espulso dal direttore di gara Collu.  

Protesta subito la panchina del Monza con il tecnico Ivan Juric. Il motivo? Pochi secondi prima c’era stato un duro contrasto in area di rigore tra Nuno Tavares e Samuele Birindelli, con il difensore brianzolo finito a terra tra le lamentele dei compagni di squadra all’indirizzo dell’arbitro. Decisione confermata dopo check Var: nessun ripensamento (e dunque nessun rigore per il Monza). Il punteggio resta sul 2-0 per la Lazio, in 10 contro 11.  

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