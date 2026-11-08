Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Lazio, infortuni per Sutalo e Nuno Tavares contro il Napoli

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Perde pezzi la Lazio. Oggi, domenica 8 novembre, i biancocelesti hanno sfidato il Napoli al Maradona nell’undicesima giornata di Serie A, in una partita dove Gattuso ha dovuto fare i conti con due infortuni. Nel corso del primo tempo infatti si sono fermati sia Josip Sutalo che Nuno Tavares, costretti al cambio. 

Il difensore croato ha accusato un problema fisico alla mezzora del primo tempo. Al 33′ Sutalo va a contrasto con Hojlund, scattato in profondità, ma resta a terra. Immediato l’intervento dello staff medico della Lazio, con Gattuso costretto al primo cambio: al suo posto entra il portoghese Diogo Leite, arrivato a settembre da svincolato. 

Non sono finiti i guai per Gattuso. Sempre verso la fine del primo tempo Nuno Tavares si accascia a terra, accusando un problema alla gamba. Il tecnico biancoceleste aspetta l’intervallo e manda in campo Pedraza al suo posto. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Azzurre del volley ko al tie-break, Turchia si conferma regina d’Europa

6 Settembre 2026

Coppa Italia, oggi Lazio-Mantova – Diretta

16 Agosto 2026

Stati Uniti-Australia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

19 Giugno 2026

Iran, ottimismo Casa Bianca per i colloqui. Ma gli analisti: “Attenzione agli scenari da incubo”

10 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno