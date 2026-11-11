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Lavoro, Margiotta (Confsal): “Formazione continua deve essere capace di attraversare Ia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “Attraverso la bilateralità, con il concorso della rappresentanza dei lavoratori e di quella datoriale, cerchiamo di assicurare ai lavoratori una tutela formativa, garantendo a ciascuno la possibilità di restare al passo con l’evoluzione del lavoro e i suoi cambiamenti”. Lo ha dichiarato Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal, intervenendo all’evento “La formazione continua nell’era dell’intelligenza artificiale”, organizzato a Roma per il ventennale di FonARCom. 

“La formazione continua deve raccogliere anche le sfide poste dall’intelligenza artificiale. Dobbiamo capire che non soltanto l’intelligenza artificiale attraversa la formazione, ma che la formazione deve essere capace di attraversare l’intelligenza artificiale”, ha aggiunto Margiotta. 

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