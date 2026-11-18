“Il bar è una vetrina per le produzioni di qualità e un presidio sociale, soprattutto nelle zone con meno servizi. La sua funzione di luogo di aggregazione e comunità va valorizzata guardando anche alle prospettive future”. Lo ha dichiarato Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, intervenendo al 1° Forum del Bar Italiano promosso da Fipe-Confcommercio che si è tenuto a Roma.