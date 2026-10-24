Lavoro, Gasparri (FI): “Politica deve ascoltare a 360 gradi le forze sociali”

(Adnkronos) – ”La politica deve ascoltare a 360 gradi le forze sociali, soprattutto in un momento così difficile, tra guerre, caro energia e tensioni sociali che dobbiamo affrontare aiutando le imprese e i lavoratori”. Così Maurizio Gasparri, presidente della commissione Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica, partecipando oggi a Roma alla IX Consulta Confederale di Confintesa. ”Nel mondo sindacale è più faticoso affermare la propria rappresentatività. Nel pubblico impiego ci sono dei parametri, in altri ambiti è molto più difficile – prosegue Gasparri -. Bisogna farlo rispettando le effettive rappresentatività e quindi anche la crescita e il consolidamento di nuovi soggetti. A volte ci si afferma con fatica, ma anche i nuovi soggetti devono essere ascoltati”.

”Ho ricordato alcune norme della Costituzione che non sempre vengono rispettate per verificare la reale rappresentatività dei soggetti sindacali e ho assicurato, come fa Forza Italia, l’ascolto a tutte le realtà sociali, sia quelle che hanno un’antica e forte tradizione, sia quelle come Confintesa che sul campo stanno dimostrando combattività, presenza, senso di responsabilità e numeri. Il confronto sociale è un dovere quotidiano. Questo è il senso del rinnovato incontro di oggi, nell’augurio che Confintesa possa conquistare sempre più spazio negli ambiti di propria presenza”, conclude Gasparri.

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