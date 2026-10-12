Lavoro: Cuzzilla (Cida), ‘Otto giovani su dieci non credono nel merito, l’Italia deve cambiare’

“Dobbiamo rimettere al centro la persona, servono nuovi modelli organizzativi. Otto giovani su dieci vogliono crescere professionalmente, eppure il 90% ritiene che il merito non sia adeguatamente riconosciuto. I giovani non ci chiedono di abbassare l’asticella. Ci chiedono di poterla raggiungere”. Lo ha detto Stefano Cuzzilla, presidente di Cida, all’Auditorium della Conciliazione di Roma, durante la celebrazione degli ottant’anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del Presidente della Repubblica. Durante la cerimonia è stata la consegna al Capo dello Stato la Carta della Dirigenza e delle Alte Professionalità, un impegno assunto dall’intero sistema Cida.