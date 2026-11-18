“La desertificazione commerciale richiede risorse, visione e programmazione: il Lazio ha già investito 35 milioni per sostenere le imprese. Dal 2028 una parte dei fondi europei dovrà essere destinata alla valorizzazione del commercio”. Lo ha detto Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, intervenuta al 1° Forum del Bar Italiano organizzato da Fipe presso il Palazzo delle Esposizioni a Roma.