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Lavazza: si chiama ‘Always a Pleasure’ il Calendario 2027′

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
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Il Calendario Lavazza 2027, intitolato Always a Pleasure, celebra il piacere dei piccoli momenti quotidiani attraverso gli scatti di tre grandi fotografi di Magnum Photos: Jim Goldberg, Alex Majoli e Paolo Pellegrin. Realizzato tra New York, Lisbona e Hong Kong, il progetto racconta il caffè come rito universale che unisce persone e culture. Presentato al Guggenheim Museum di New York, conferma l’impegno di Lavazza nel promuovere arte, creatività e inclusione culturale.

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