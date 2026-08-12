Lautaro Martinez al Barcellona? L’indiscrezione dalla Spagna

(Adnkronos) – Il Barcellona cerca un nuovo attaccante sul mercato e tra i nomi sulla lista dei blaugrana spunta anche il capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Dopo l’addio di Robert Lewandowski a parametro zero e con Ferran Torres sempre più vicino al Psg, il club spagnolo rischia di ritrovarsi senza un centravanti a meno di due settimane dall’inizio della Liga. La priorità resta Julian Alvarez, ma l’operazione con l’Atletico Madrid non è semplice. E così, secondo quanto riportato da El Desmarque, il il club spagnolo avrebbe deciso di guardare sempre alla nazionale argentina, mettendo nel mirino anche Lautaro.

Lautaro rappresenterebbe, per caratteristiche, un profilo perfetto per il gioco di Flick e le esigenze blaugrana. L’operazione, tuttavia, resta molto complicata. Anche e soprattutto perché Lautaro ha dichiarato in più occasioni di stare bene a Milano e di vedersi ancora a lungo in nerazzurro. Difficile inoltre che l’Inter, a due settimane dall’inizio della nuova stagione, possa prendere in considerazione una cessione del capitano senza una proposta economica ‘monstre’. A rendere il tutto più complicato c’è il contratto di Lautaro Martinez, attualmente in scadenza nel 2029. Inoltre, come riportato da Gerard Romero, giornalista catalano molto vicino all’ambiente del Barcellona, il ds Deco ha fatto un primo passo incontrando l’agente del capitano dell’Inter Alejandro Camano. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive.

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