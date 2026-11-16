Larissa Iapichino: “Figlia d’arte sì, ma ho trovato il mio spazio. Vorrei la solidità di Sinner”

(Adnkronos) – Alla fine, è tutta una questione di talento. E ogni tanto, serve abbinarlo alla pazienza. “Nel mio caso, le etichette erano abbastanza inevitabili. Mi sono però data da fare con esperienze, positive e negative, cercando sempre di fare del mio meglio”. Larissa Iapichino, stella del salto in lungo, lo racconta all’Adnkronos in occasione del lancio di Athleticon Mag numero 1 a Torino. La campionessa azzurra, figlia d’arte, gestisce da anni i paragoni con mamma Fiona May, mito dell’atletica italiana. E ha imparato, pian piano, a superarli: “Con la crescita e la maturazione ho creato il mio percorso e la mia persona, trovando uno spazio nel mondo dello sport”. Perché le cose belle, in fondo, richiedono tempo.

Il suo talento si abbina anche a tanto impegno fuori dalla pista. Come procedono gli studi di Giurisprudenza?



“Bene, avanziamo un passo per volta”. E se la ride. “Sto cercando di raggiungere il traguardo e vorrei un giorno mettere insieme l’esperienza sportiva e le nozioni dei libri per sfruttare al meglio questi due percorsi. Chissà…”.

Oltre al talento c’è anche la creatività da ‘stilista’. Da qualche tempo disegna i dettagli delle sue divise…



“Con Diadora, il mio sponsor tecnico, abbiamo iniziato una collaborazione che va al di là dei soliti rapporti tra l’atleta e il suo marchio di riferimento. Disegno i dettagli delle mie divise dal 2024 e devo dire che mi diverto. Noi atleti dobbiamo esprimerci anche oltre le performance e i numeri che valutano le nostre prestazioni”.

In questi giorni di Atp Finals, sta scoprendo Torino anche grazie al lancio di Athleticon Mag numero uno.



“Sono felice di vivere per la prima volta la città in un’occasione così speciale. Questo progetto educativo, poi, mi sta a cuore. Io ho respirato lo sport fin dalla nascita, credo sia parte del mio dna e amo i suoi valori. Passione, rispetto e voglia di essere sempre la miglior versione di noi stessi”.

Questo numero racconta la sua storia a fumetti. Che effetto le fa?



“Vedere nei fumetti la mia storia, caratterizzata da un po’ di montagne russe, è un’emozione. Spero che arrivi ai bambini un messaggio semplice per il futuro sportivo e non solo. Nella vita bisogna coltivare le proprie passioni, essere perseveranti e rispettare sempre l’avversario”.

Tra i tanti successi, il suo 2026 racconta anche uno scintillante oro europeo. Come si riparte verso la prossima stagione?



“L’obiettivo sono ora i Mondiali di Pechino di settembre. Spero di arrivare lì in un’ottima forma dal punto di vista tecnico, ma anche fisico e mentale. Per ora, la stagione indoor non è in programma. Se guardo più avanti, il pensiero va a Los Angeles 2028. È inevitabile”.

Quest’anno alle Atp Finals non c’è Sinner, un suo grande punto di riferimento. C’è una caratteristica che le piacerebbe prendere in prestito da lui?



“Jannik è un campione formidabile perché è molto solido. Penso sia uno dei suoi punti di forza, anch’io vorrei essere così da quel punto di vista. A volte, in pedana, vacillo…”.

Un messaggio per Flavio Cobolli e gli azzurri del doppio in campo in questi giorni?



“Si tifa Italia, non c’è dubbio. Forza ragazzi”.

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